La première étape contre-la-montre arrêtée et annulée en raison des conditions météo

La première étape de la 34e édition du Tour d'Italie de cyclisme féminin vendredi après-midi a dû être arrêtée en raison des fortes pluies et du vent violent. Elle se disputait individuellement en contre-la-montre à Chianciano Terme sur la distance de 4,4 km. Les trombes d'eau ont inondé par endroits le parcours.

L'Italienne Litizia Paternoster (Team Jayco AlUla) avait signé le meilleur chrono en 5:41.99, au moment de l'arrêt de la course, juste devant les Néerlandaises Annemiek Van Vleuten (Movistar), lauréate de l'épreuve l'an dernier, et Marianne Vos (Jumbo-Visma) créditées toutes deux de 5:42. La meilleure des quatre Belges présentes dans la course, Marthe Goossens (AG Insurances - Soudal Quick Step) avait signé le 8e temps en 5:44.

Ces résultats ne seront pas pris en compte puisque l'étape a été annulée par les organisateurs.