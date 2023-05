"La première mission est accomplie", se réjouit Remco Evenepoel

"Je suis très heureux, c'est le meilleur résultat possible pour une première journée", a commenté Evenepoel. "Nous voulions aller aussi vite que possible et étions assez rapides. Dans le bus, j'ai dit qu'il fallait faire 21:30 pour gagner, finalement je gagne en 21:18. J'étais assez proche de ma prévision. Depuis le début, j'avais un bon rythme. J'ai gardé la même cadence et je suis super heureux de ce que j'ai pu faire."

Evenepoel s'est imposé avec 22 secondes sur l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) et 29 sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates). Surtout, il a relégué son principal rival pour la victoire finale, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), à 43 secondes. "Je n'étais pas vraiment concentré sur l'écart avec lui, je voulais essayer de gagner. Nous avons gagné, la première mission est accomplie. A présent, il faut se concentrer à fond pour passer la première semaine en sécurité et garder assez d'énergie pour le contre-la-montre suivant", le 14 mai entre Savignano sul Rubicone et Cesena.