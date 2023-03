La route semée d'embûches d'un cycliste rwandais vers les sommets

Jean Bosco Nsengimana a passé son adolescence à travailler comme coursier à vélo pour subvenir aux besoins de sa famille désargentée, sans jamais imaginer qu'il remporterait un jour le prestigieux Tour du Rwanda.

Le cycliste, âgé de 30 ans, arrête ses études à l'école primaire après la mort de son père et enchaîne les petits boulots pour s'occuper de sa mère et de sa fratrie.

Mais alors qu'il traverse à vélo sa ville natale de Musanze, dans le nord-ouest du Rwanda, à environ 70 kilomètres de la capitale Kigali, un rêve commence lentement à germer.

"Notre maison était au bord de la route et j'avais l'habitude de voir des cyclistes professionnels et je les admirais", déclare-t-il à l'AFP.

Quelques mois plus tard, Jean Bosco Nsengimana sollicite l'entraîneur de l'équipe, Félix Sempoma, mais c'est une fin de non recevoir: il est trop maigre.

En 2010, il modifie son gros vélo - destiné à transporter des marchandises et des passagers - et commence à s'entraîner dans l'espoir d'intégrer l'équipe nationale qui participe au Tour du Rwanda.

Il en faut plus pour le décourager.

"Je l'ai rejeté encore et encore mais il insistait à chaque fois qu'il voulait que je le teste", se remémore Félix Sempoma.

"Honnêtement, je ne pensais pas qu'il avait ce qu'il fallait, mais sa passion est ce qui m'a fait céder", admet-il.

- "Très heureux" -

Jean Bosco Nsengimana rejoint l'équipe nationale en 2011 et finit à la 6e place du Tour de Rwanda. Il se hisse à la deuxième place en 2014. La consécration arrive un an plus tard, lorsqu'il remporte la course.

"Le cyclisme m'a rendu très heureux. Je me suis marié, j'ai construit une nouvelle maison pour ma mère et pour moi", déclare-t-il.