La saison cycliste belge s'ouvre samedi avec le Circuit Het Nieuwsblad

Le Circuit Het Nieuwsblad, appelé précédemment Circuit des Flandres puis Circuit Het Volk, constitue traditionnellement la première course disputée en Belgique et donne le coup d'envoi de la saison des classiques. La course masculine connaît cette année sa 79e édition. Au menu: un départ à Gand, une arrivée à Ninove après 202 km de course, 12 côtes et 9 secteurs pavés.

L'enchainement Haaghoek-Leberg, effectué à trois reprises, dont la dernière fois à 37 km de l'arrivée, pourrait jouer un rôle déterminant dans la course. Autre moment clé potentiel: l'ascension du Mur de Grammont, à 15,7 km de l'arrivée, suivie par celle du Bosberg, au sommet duquel il restera encore 11,8 km à parcourir.