La saison sur route européenne débute samedi à Valence

Si la saison cycliste a déjà repris aux antipodes à l'occasion du Tour Down Under en Australie, le peloton professionnel lance la saison en Europe samedi à l'occasion de la Classique de la Communauté de Valence, en Espagne. Il s'agit de la 40e édition de cette course de catégorie 1.1, connue dans le passé comme le GP de Valence ou encore le Trophée Luis Puig. Elle avait disparu en 2005 avant de renaître en 2021. Elle reliera La Nucia à Valence sur la distance de 200 km. L'épreuve débutera à midi et devrait s'achever vers 17 heures.