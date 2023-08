La Suisse s'impose sur le relais mixte en mountainbike, la Belgique 10e

La Suisse a remporté le relais mixte en mountainbike, mercredi aux championnats du monde de cyclisme à Glasgow. Les six coureurs suisses ont parcouru les six tours de l'épreuve en 1h05:42. Les Helvètes devancent la France de 9 secondes et le Danemark de 41 secondes. L'équipe belge s'est classée 10e, à 3:18 des leaders.