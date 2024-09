La Suissesse Muriel Furrer "dans un état très critique" après sa lourde chute

Muriel Furrer a été victime d'une lourde chute jeudi lors de la course en ligne juniores aux Championnats du monde de cyclisme à Zurich. La Suissesse de 18 ans, qui pratique également le cyclo-cross et le mountainbike, a été transportée d'urgence à l'hôpital par hélicoptère.

"Elle souffre d'une grave blessure à la tête et est dans un état très critique", a indiqué l'Union Cycliste Internationale (UCI) dans un communiqué.

Actuellement, les circonstances de la chute restent floues, selon l'UCI, qui a annoncé qu'une enquête était en cours.

La Britannique Cat Ferguson a décroché le titre de championne du monde sur la course en ligne, deux jours après son sacre sur le contre-la-montre. Côté belge, les juniores n'ont joué aucun rôle dans la course. Ella Heremans est classée 16e à 2:25, Ilken Seynave 29e et Auke De Buysser 32e à 5:27; Falke Kerkhof 59e à 7:45.