La Tropicale Amissa Bongo, plus grande course cycliste africaine, est reportée

La 17e édition de la Tropicale Amissa Bongo, la plus grande course du calendrier cycliste africain, n'aura pas lieu en janvier 2024. Prévu au Gabon du 22 au 28 au Gabon, l'événement a été reporté à une date encore indéfinie, comme l'a annoncé l'organisation lundi.

La décision prise en concertation avec les autorités a été dictée par "la redéfinition des priorités pour les prochains mois, dans le contexte du renouvellement des institutions dans la république du Gabon", a expliqué le communiqué. Un coup d'État militaire a eu lieu le 30 août 2023 au Gabon. Le président réélu Ali Bongo a été renversé tandis que le chef militaire Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir dans le pays. Celui-ci a intronisé dimanche un nouveau parlement.

La Tropicale Amissa Bongo est organisée depuis 2006 et est classée 2.1. Après les annulations des éditions 2021 et 2022 à cause de la pandémie de Covid-19, c'est le Français Geoffrey Soupe (TotalEnergies) qui l'a remportée en 2023.