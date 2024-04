L'Allemand Georg Zimmermann prolonge deux ans avec Intermarché-Wanty

"Rejoindre Intermarché-Wanty en 2021 était le meilleur choix de ma carrière", a indiqué le coureur de 26 ans dans le communiqué de son équipe. "C'est une structure qui apporte une grande attention au développement des jeunes coureurs. Dans tous les domaines, le fonctionnement est de qualité professionnelle et les choses progressent d'année en année. Si je devais citer les facteurs les plus importants qui ont favorisé mon évolution depuis mon arrivée, je pense au coaching et à notre méthode de planification des programmes de courses, de façon annuelle et minutieuse, ce qui est idéal pour préparer nos objectifs."

"Georg Zimmermann a régulièrement fait briller les couleurs d'Intermarché-Wanty depuis son arrivée", a expliqué Aike Visbeek, le responsable de la performance. "Georg fait partie de ces talents dont nous avons accompagné le développement, et qui attachent une importance à assumer des responsabilités et pouvoir jouer leur carte personnelle. Avec Intermarché-Wanty, il a l'opportunité de faire parler son gros moteur sur des courses à étapes d'une semaine et certaines classiques, en plus d'un rôle d'électron libre sur les Grands Tours. Il a les capacités pour y remporter une étape, il n'est pas passé loin sur le Tour. Ce sera notre ambition."