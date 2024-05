L'Allemand Steinhauser s'offre la 17e étape devant Pogacar qui conforte son maillot rose

Le Slovène conforte encore son maillot rose de leader au classement général avec près de 8 minutes d'avance sur ses poursuivants.

L'Australien Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), 4e, a perdu du temps pour une place sur le podium du classement général.

Dix hommes ont profité des premières escarmouches dès le départ et la montée du Passo Sella, hors catégorie, pour s'isoler en tête: Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), l'Erythréen Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek), les Italiens Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Davide Ballerini (Astana Qazaqstan), Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) et Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), le Colombien Nairo Quintana (Movistar), le Hongrois Attila Valter (Visma-Lease a Bike) et l'Allemand Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). L'écart a oscillé autour de la minute et les fuyards ont été repris dans le Passo Gobbera (5,7 km à 5,8%), 3e difficulté du jour, à 60 bornes de l'arrivée, par un peloton "maillot rose" déjà réduit à une vingtaine de coureurs.