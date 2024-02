L'Américaine Kristen Faulkner s'impose à Tielt-Winge après un long solo

Kristen Faulkner (EF Education-Cannondale) a remporté la 16e édition du Circuit du Hageland, course cycliste de catégorie 1.1, dimanche. L'Américaine de 31 ans a conclu un solo de 55 kilomètres pour s'imposer à Tielt-Winge. Après 129,2 kilomètres d'une course partie d'Aarschot, elle a devancé de 1:41 la Néerlandaise Mischa Bredewold, qui a devancé la Britannique Pfeiffer Georgi et l'Autrichienne Christina Schweinberger dans le sprint pour la deuxième place. Julie De Wilde (Fenix-Deceuninck) s'est classée 17e.