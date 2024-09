Lancé par Evenepoel et Alaphilippe, le Français Paul Magnier gagne: "cela donne des ailes"

"Cela donne des ailes quand de si bons coureurs travaillent pour vous", a commenté le vainqueur au micro de la chaîne britannique ITV4. "Je suis très heureux de remporter la victoire pour l'équipe aujourd'hui. C'était vraiment important d'être bien placé avant le dernier virage parce qu'après c'étaient des pavés. J'ai commencé mon sprint pour être le plus rapide possible avant d'entrer dans les pavés et ensuite garder ma vitesse une fois dessus".

Paul Magnier signe la troisième victoire de sa jeune carrière et endosse le premier maillot de leader au classement général. "Je vais me concentrer sur les trois dernières étapes. Demain (mercredi) et le jour d'après (jeudi) j'essaierai d'aider Julian et Remco autant que possible".