L'ancien cycliste Gilbert Desmet est décédé à l'âge de 93 ans

L'ancien cycliste professionnel Gilbert Desmet est décédé dimanche soir à l'âge de 93 ans, a annoncé Sporza. Il était le plus vieux porteur du maillot jaune du Tour de France encore vivant.

Desmet avait porté le maillot jaune pendant deux jours au Tour de 1956 et dix jours au Tour de 1963. Un an plus tôt, il avait terminé quatrième du classement général de la Grande Boucle.

Le coureur de Flandre-occidentale a remporté une centaine de courses professionnelle dans sa carrière, dont Paris-Tours (1958), Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1958), la Flèche Wallonne (1964) et une étape de la Vuelta (1958). En 1959, il était monté sur le podium du Tour des Flandres (troisième) et de Paris-Roubaix (deuxième).