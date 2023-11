Lars van der Haar complète la fête de Baloise Trek Lions: "Un cross extrêmement dur"

"C'était un cross extrêmement dur", a confié Van der Haar. "D'un autre côté, j'ai pu terminer cette course plus calmement. Thibau Nys était à l'attaque et je ne devais pas rouler derrière mon équipier. Cette tâche était pour Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout. Je devais simplement attendre et m'assurer de terminer deuxième."

Lorsque Vanthourenhout a lâché prise, le Néerlandais s'est concentré sur Iserbyt, qu'il a lâché dans la dernière ascension. "Pendant toute la course, j'ai eu la sensation que j'étais meilleur que ces deux-là, mais je ne pouvais pas les lâcher parque Thibau était devant. Il a tenu jusqu'au bout et j'ai accéléré dans les derniers mètres. Aujourd'hui, j'étais bien meilleur que je l'espérais. Je n'ai pas eu besoin d'y aller à fond et cela pourrait jouer un rôle dimanche à l'Euro de Pontchâteau. Je suis content de ma condition, je vais en France avec confiance. Là, je ne devrai pas attendre Thibau car nous ne roulerons pas pour la même équipe."