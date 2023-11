Lars van der Haar: "J'ai fait une erreur et Eli me l'a fait payer"

"J'ai fait tout ce que j'ai pu pour gagner mais ça n'a pas marché. J'ai pris la tête en début de course et j'ai eu du mal à trouver la ligne parfaite. Je n'avais personne autour de moi et à certains moments, je ne voyais pas non plus s'il valait mieux poursuivre sur une autre route. Je ne savais pas non plus où se trouvait Eli. Cela a rendu les choses confuses. J'ai fait une erreur et c'est ainsi qu'Iserbyt m'a rejoint. Il me l'a fait payer. J'ai observé qu'il a suivi de bien meilleures lignes que moi. Alors que j'ai dû changer de vitesse, il est parti à toute vitesse et a disparu immédiatement."

Le Néerlandais ne participera pas à l'épreuve de Coupe du monde de Dublin. "Nous avions pris la décision de ne pas participer à Dublin bien avant. Je serai présent à Courtrai samedi. Le week-end suivant, je serai au départ à Flamanville, où je pourrai à nouveau récolter des points pour la Coupe du monde", a conclu Van der Haar.