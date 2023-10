Lars van der Haar s'offre "une victoire très importante" à une semaine de l'Euro

"C'est une victoire très importante pour moi", a déclare le Néerlandais, qui s'est imposé en solitaire devant Eli Iserbyt et Laurens Sweeck. "Gagner n'est pas facile et le plateau était relevé aujourd'hui, mais j'ai pu compter sur mes coéquipiers", ajoute Van der Haar, qui a décroché sa 2e victoire de la saison à une semaine de l'Euro. Un Euro dont il sera de nouveau un des favoris sur le circuit de Pontchâteau en France.

"Je ne sais pas si le parcours me conviendra complètement mais je me concentre bien sûr sur l'Euro. Tout s'est parfaitement déroulé aujourd'hui, j'espère que ce sera encore le cas dimanche prochain", conclut Van der Haar, champion d'Europe en 2015 et 2021.