Laurance s'offre la 2e étape et le maillot de leader, Wout van Aert a chuté sans gravité

La 2e étape du Tour de Norvège (2.Pro) a célébré la victoire d'Axel Laurance. Le Français d'Alpecin-Deceuninck a devancé dans un sprint en côte le Britannique Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers) et le Néerlandais Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike) à l'arrivée des 204,8 km et 3.450 mètres de dénivelé positif parcourus entre Odda et Gullingen.