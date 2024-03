Laurence Pithie en jaune mais "impatient de travailler pour David Gaudu"

"Je ne m'y attendais pas en partant ce matin, mais c'est très sympa de porter le maillot de leader dans une course comme celle-là", s'est-il enthousiasmé auprès de l'organisation. "On se bat toujours pour la victoire d'étape, donc c'est un peu décevant de ne pas avoir gagné", a regretté le sprinteur. "Mais De Kleijn (le vainqueur de l'étape, ndlr) était vraiment super rapide. Il a aussi bénéficié d'un très bon train. J'ai pu suivre les Tudor dans le final, et c'étaient vraiment les bonnes roues à suivre."

S'il porte un maillot mythique, le coureur de 21 ans reste raisonnable dans ses ambitions. "C'est ma première course de niveau WorldTour en Europe et je prends chaque journée comme une expérience, c'est bon pour l'avenir."