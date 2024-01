Laurence Pithie remporte la 8e édition de la Cadel Evans Great Ocean Road Race

Laurence Pithie s'est imposé devant Natnael Tesfatsion (Lidl - Trek) et Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty). Il succède au palmarès à l'Allemand Marius Mayrhofer qui s'était imposé en 2023 devant le Français Hugo Pagé et l'Australien Simon Clarke. Deux Belges ont leur nom au palmarès avec Dries Devenyns (2020) et Gianni Meersman (2015).

La Cadel Evans Great Ocean Road Race est la dernière course organisée en ce début de saison en Australie après le Tour Down Under, course à étapes de six jours, et la Surf Coast Classic.