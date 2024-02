Laurenz Rex: "Ma sixième place est de bon augure pour le GP Samyn"

"Nous étions présents avec mes coéquipiers lors des endroits décisifs en début de course, jusqu'à ce qu'un groupe ne se détache par surprise à plus de 100 kilomètres de l'arrivée", a expliqué le coureur wallon dans un communiqué de son équipe. "Malgré ce contrecoup, nous sommes restés calmes et unis. Nous pouvions nous appuyer sur l'expérience d'Adrien Petit et de Mike Teunissen pour gérer ce moment difficile. Nous n'avons pas baissé les bras pour combler l'écart avec le groupe de tête. Les encouragements des directeurs sportifs dans l'oreillette, alors que la course semblait hors de portée, nous ont poussés à faire le dernier gros effort pour revenir sur les favoris et nous battre pour le podium. Ma 6e place dans une classique WorldTour comme est de bon augure pour la suite, à commencer par mon prochain rendez-vous mardi au GP Samyn, une course qui me convient bien."