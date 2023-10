L'Australien Jay Vine s'adjuge la 7e étape, Jasper Philipsen deuxième

L'Australien s'est offert un effort en solitaire d'une vingtaine de kilomètres pour devancer le peloton de sept secondes au sein duquel Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a sprinté pour prendre la 2e place. Le Néerlandais Cees Bol (Astana Qazaqstan) est 3e devant Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), 4e.

Jay Vine, 27 ans, ajoute un 5e succès à son palmarès et une 3e victoire cette saison après son titre de champion national du contre-la-montre et le Tour Down Under en début d'année.