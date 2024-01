L'autorité autrichienne de la concurrence valide l'accord entre BORA-hansgrohe et Red Bull

L'autorité autrichienne de la concurrence a validé l'accord entre l'équipe cycliste allemande BORA-hansgrohe et Red Bull, la marque autrichienne de boisson énergisante, a annoncé BORA-hansgrohe lundi dans un communiqué.

Selon les médias spécialisés, Red Bull va acquérir 51% des parts de Ralph Denk pour devenir actionnaire majoritaire. L'équipe allemande, qui a notamment attiré le Slovène Primoz Roglic cet hiver, espère ainsi réduire l'écart avec les grandes écuries du peloton telles que Visma-Lease a Bike, UAE Emirates et Ineos Grenadiers.

"La collaboration entre Red Bull et la société du directeur d'équipe Ralph Denk peut être mise en œuvre comme prévu. L'autorité autrichienne de la concurrence n'a pas d'objection au projet de partenariat avec BORA-hansgrohe. D'autres détails seront présentés au cours de la saison", a écrit l'équipe WorldTour dans son communiqué.

"Nous avons franchi un obstacle important", a déclaré Denk, cité dans le communiqué. "Les fondations de notre accord avec Red Bull sont maintenant posées. C'est le feu vert que nous attendions pour continuer avec les formalités et les parties spécifiques de la collaboration. Tout le monde dans le cyclisme connait l'importance des bases et de la préparation dans le succès. Nous passons cette étape avec la considération et la résolution nécessaire."