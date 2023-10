Le 111e Tour de France annonce un record d'altitude

Les 21 étapes annoncent un total de 3.492 kilomètres et 52.230 mètres de dénivelé positif, contre 56.000 en 2023. Le Tour 2024 comprend huit étapes de plaine, en principe destinées aux sprinters, quatre étapes accidentées, deux contre-la-montre, sept étapes de montagne via les massifs des Apennins, des Alpes italiennes, le Massif central et les Pyrénées, dont quatre arrivées en altitude à Saint-Lary-Sloulan Pla d'Adet, au Plateau de Beille, Isola 2000 et au col de la Couillole. La route de la Cime de la Bonnette, sur le parcours de la 19e étape entre Embrun et Isola 2000, sera le "toit du Tour", la plus haute route asphaltée de France, avec 2.802 mètres.

Vingt-deux équipes de huit coureurs sont annoncés au départ de la 111e édition du Tour de France. L'édition 2023 de l'épreuve avait vu la victoire du Danois Jonas Vingegaard devant le Slovène Tadej Pogacar et le Britannique Adam Yates.