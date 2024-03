Le 6e "Monument" salue la rentrée de Tadej Pogacar

Les Strade Bianche, les routes blanches, désormais longues de 215 km tracés autour de Sienne, accueillent samedi la cinquième épreuve du WorldTour cycliste. Ses quinze tronçons de chemins en gravillons, soit un total de 72 km, constituent autant de raidillons dans la campagne Toscane. Ce redoutable parcours offre des courses mémorables. Un coup d'œil au palmarès finit par convaincre les plus sceptiques de la qualité de l'événement. On y retrouve Fabian Cancellara, triple lauréat, Michal Kwiatkowski, vainqueur à deux reprises, mais aussi Philippe Gilbert, Tiesj Benoot et récemment Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar et Tom Pidcock.