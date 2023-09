Le 82e Circuit franco-belge lancera le triptyque wallon de fin de saison

Initialement programmé le 28 juin, le 82e Circuit franco-belge aura lieu le 28 septembre. La course hennuyère, qui annonce la présence du champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), se déroulera entre le site du Pont des Trous à Tournai et le Mont de l'Enclus sur la distance de 190,6 kilomètres. 21 équipes, dont sept du WorldTour et neuf Pro Teams sont annoncées au départ.

L'édition 2023 du Circuit franco-belge, ex-Eurométropole Tour qui se déroulait par étapes jusqu'en 2015, annonce un parcours inédit entre le Pont des Trous, le long de l'Escaut à Tournai, et Mont-de-L'Enclus. Après une première boucle de 76,8 kilomètres, les coureurs entreront sur le circuit local de 22,6 kilomètres qu'ils devront parcourir à cinq reprises, via 12 difficultés répertoriées.

Mathieu van Der Poel sera un des principaux coureurs à suivre sur le parcours de puncheurs. On citera par, ailleurs, dans les pré-engagés, Greg Van Avermaet et Oliver Naesen (AG2R-Citroën), Jasper Stuyven et Edward Theuns (Lidl-Trek), Victor Campenaerts et Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), Kasper Asgreen et Florian Sénéchal (Soudal-Quick Step), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Biniam Girmay et Aimé De Gendt (Intermarché-Circus-Wanty, Bryan Coquard et Axel Zingle (Cofidis) ou encore le vainqueur sortant Alexander Kristoff (UnoX). La liste officielle des partants sera communiquée ultérieurement.

L'édition 2022 du Circuit franco-belge, disputée entre Tournai et La Louvière, avait vu la victoire de Kristoff devant Dries Van Gestel et Campenaerts.