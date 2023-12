Le 82e Paris-Nice proposera un chrono par équipes et un sommet inédit

La 82e édition de Paris-Nice, première épreuve par étapes du World Tour en Europe, a été présentée mardi. La Course au Soleil sera longue de 1.219 km et comprendra 8 étapes disputées entre les dimanches 3 et le 10 mars.

La première, longue de 157,7 km aux nombreuses bosses, est tracée autour des Mureaux. Le 4 mars, Thoiry-Montargis, 177,6 km, sera favorable aux sprinters. Le mardi 5 mars, Auxerre accueillera le seul contre-la-montre, disputé par équipes, sur la distance de 26,9 km avec deux côtes.

Le lendemain 6 mars, les routes vont s'élever entre Châlon-sur-Saone et Mont Brouilly avec un ascension de 1re catégorie et six de 2e, dont celle d'arrivée (3 km à 7,7%) après 183 km et un total de 3.300m de dénivelé positif.