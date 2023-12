Le Baloise Ladies Tour comme dernière course de préparation pour les Jeux

La 10e édition du Baloise Ladies Tour se déroulera du mercredi 17 au dimanche 21 juillet 2024. "Il s'agira d'une édition anniversaire spéciale, car notre course de cinq jours est la dernière course de préparation avant les Jeux olympiques de Paris", a déclaré l'organisation vendredi lors de la présentation du parcours. Ce dernier traverse à nouveau la Zélande, la Flandre Orientale et la Flandre Occidentale.