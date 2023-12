Le "Big Three" a rendez-vous à Hulst pour le dernier cross de l'année

Le "Big Three", soit Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock, sera samedi au départ de la 11e des 14 manches de la Coupe du monde de cyclocross à Hulst, aux Pays-Bas. Ce sera la 3e fois de la saison que les trois coureurs qui se sont adjugés ensemble tous les titres de champion du monde de cyclocross depuis 2015 (trois pour Van Aert, quatre pour Van der Poel, un pour Pidcock) se retrouvent au départ, après Anvers samedi dernier et Gavere mardi, deux courses remportées par van der Poel.