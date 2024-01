Le "Big Three" réuni pour la dernière fois à Benidorm, où Iserbyt vise la victoire finale

Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock se retrouveront une dernière fois dans les labourés cette saison dimanche à Benidorm, théâtre de la 13e et avant-dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross. Leader du classement général, Eli Iserbyt pourra lui s'adjuger la victoire finale en Coupe du monde sur la Costa Blanca.

Eli Iserbyt, qui a décroché son premier titre de champion de Belgique dimanche, mène la danse avec 295 points, soit une avance de 25 et 35 points sur les Néerlandais Joris Nieuwenhuis et Pim Ronhaar, ses plus proches poursuivants.

Intraitable dans les labourés et vainqueur devant 12.000 personnes l'an dernier à Benidorm, Mathieu van der Poel visera une 11e victoire pour son 11e cross de la saison, pour ce qui sera le dernier rendez-vous du "Big Three". Wout van Aert et Tom Pidcock disputeront en effet leur dernier cross de la saison en Espagne. Mathieu van der Poel a encore noté les cross de Hamme, Hoogerheide et les Mondiaux de Tabor dans son agenda.

Chez les dames, la Néerlandaise Ceylin del Carmen, autoritaire leader avec 312 points, peut elle aussi décrocher la victoire finale ce week-end. Elle devance au classement ses compatriotes Puck Pieterse (260) et Lucinda Brand (237).