Le Britannique de 21 ans Oscar Onley gagne la 5e étape, Stephen Williams nouveau leader

Le Britannique de 21 ans Oscar Onley a remporté la 5e étape du Tour Down Under, samedi, après 129,3 km entre Christies Beach et Willunga Hill. Au sommet de l'ascension finale de 3,4 km à 7,3%, le coureur de l'équipe Team DSM Firmenich PostNL a devancé son compatriote Stephen Williams (Israel-Premier Tech) et Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) Au classement général, Stephen Williams a dépossédé du maillot de leader le Mexicain Isaac Del Toro (UAE Team Emirates). Il s'est imposé à l'issue d'une arrivée en côte sur le Mont Lofty, et Del Torro est arrivé quatrième de la course.