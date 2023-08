Le Britannique Stephen Williams le plus fort sur la troisième étape, Dylans Teuns 5e

Le Britannique Stephen Williams a remporté la troisième et avant-dernière étape de l'Arctic Race cycliste (2.Pro) en Norvège, disputée sur 167 km entre Hammerfest et Havoysund samedi. Le coureur de la formation Israel-Premier Tech prend également la tête du classement général.

Dylan Teuns a fini 5e et Kamiel Bonneu (Flanders - Baloise) a terminé 10e de l'étape du jour.

Dans le Havoysund, la dernière ascension très raide de la journée (2,1 kilomètres à 10,2% de moyenne), un groupe de favoris a fait la différence sur les gros pourcentages et s'est joué la victoire au sprint. Si Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) a un temps pu espérer gagner, c'est finalement son coéquipier de 23 ans qui s'est imposé, devançant sur la ligne le Français Clément Champoussin (Arkéa-Samsic), 2e, et l'Italien Christan Scaroni (Astana Qazaqstan Team), 3e.

Leader au départ de l'étape, le Britannique de 19 ans Noah Hobbs (Groupama-FDJ) est arrivé presque quatre minutes après le vainqueur du jour et lui a laissé le maillot bleu et orange. Au classement général, Williams devance Scaroni d'une seconde et Tobias Halland Johannessen (Uno-X) de neuf secondes.

Dylan Teuns est 5e de ce classement général à 12 secondes du nouveau leader.

Dimanche, cette dixième édition de l'Arctic Race s'achèvera par un dernier acte de 171,4 km reliant Kvalsund au Cap Nord, le point le plus septentrional d'Europe. En 2022, c'est le Norvégien Andreas Leknessund qui avait remporté l'Arctic Race, après Ben Hermans en 2021 et Dylan Teuns côté belge encore en 2017.