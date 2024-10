Le cancer du sextuple champion olympique de cyclisme sur piste Chris Hoy est incurable

Âgé de 48 ans, l'ancien roi de la vitesse a révélé qu'il lui restait entre deux et quatre ans à vivre dans un entretien au Sunday Times précédent la parution d'un livre intitulé "My Toughest Race Yet" ("Ma course la plus difficile à ce jour", en français).

"Je vous le dis la main sur le coeur, je suis plutôt positif la plupart du temps et vraiment heureux. C'est plus important que les Jeux Olympiques. C'est plus important que n'importe quoi. Il s'agit d'apprécier la vie et de trouver le bonheur", a-t-il confié au journal.