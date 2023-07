Le champion du monde cycliste Remco Evenepoel lance la R.EV Brussels Cycling Academy

Le champion du monde en titre de cyclisme, Remco Evenepoel, a présenté samedi le projet de R.EV Brussels Cycling Academy. Le coureur souhaite rendre sa discipline plus accessible à toutes les couches sociales de la population bruxelloise et permettre aux jeunes talents de se développer dans le cyclisme.

C'est Remco Evenepoel lui-même qui a développé cette idée, soutenue par la Ville de Bruxelles et la Région. Les centres pour jeunes de la région bruxelloise vont jouer un rôle important dans le recrutement des jeunes au sein de cette académie cycliste. La R.EV Brussels Cycling Academy doit débuter ses activités en septembre. Le coup d'envoi festif sera donné dans la capitale. Quelques semaines plus tard, un premier Tour sera organisé à travers le pays.

"L'objectif est d'inciter les jeunes et les enfants à faire du vélo, même ceux qui vivent dans des conditions difficiles et pour qui ce n'est pas évident", souligne Remco Evenepoel. La R.EV Brussels Cycling Academy souhaite également proposer un cadre de formation pour les jeunes talents. Selon le coureur, bon nombre de jeunes Bruxellois font régulièrement du vélo, mais peu d'entre eux ont l'opportunité d'évoluer dans leur catégorie d'âge. "Notre rêve ultime est qu'une jeune Bruxelloise ou un jeune Bruxellois soit sélectionné en équipe nationale lors de la Coupe du monde en 2030."

Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, a salué l'initiative. "Remco Evenepoel nous a rendus fiers à plusieurs reprises l'an passé, avec ses prestations incroyables. C'est un honneur pour la Ville et ses 'ketjes' de pouvoir accueillir son académie dans nos quartiers. Je suis convaincu que nos talents locaux y recevront une formation idéale et les meilleurs encouragements, et qu'ils auront ainsi une chance de concrétiser leur rêve cycliste."