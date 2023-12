Le champion du monde juniors Albert Withen Philipsen rejoindra Lidl-Trek en 2025

Le jeune Danois est capable de s'illustrer dans plusieurs disciplines du cyclisme. Aux Mondiaux de Glasgow, en août, il était ainsi devenu le plus jeune champion du monde juniors sur route de l'histoire. Cinq jours plus tard, il avait remporté le maillot arc-en-ciel en mountainbike. Il est aussi champion d'Europe juniors du contre-la-montre et de cross-country.

En 2024, Withen Philipsen roulera encore pour Tscherning Cycling Academy. "Pour moi, Lidl-Trek était tout simplement la meilleure association", a confié le Danois sur le site de l'équipe. "Avec mon approche multidisciplinaire, il était important pour moi de trouver une équipe qui avait non seulement la meilleure configuration sur la route, mais aussi en mountainbike et en cyclocross et j'ai vraiment l'impression que Lidl-Trek fait cela."