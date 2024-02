Le Circuit sera la seule classique pavée au programme de Quinten Hermans

Après les Strade Bianche, Hermans ne disputera pas d'autres courses sur pavés, mais a opté pour une préparation en vue des Ardennaises avec un stage en altitude et le Tour du Pays basque. Il y a peaufinera sa condition en vue de la Flèche brabançonne, l'Amstel Gold Race, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

Hermans sera l'un des pions d'Alpecin-Deceuninck lors du Circuit Het Nieuwsblad, aux côtés de Jasper Philipsen et Gianni Vermeersch. Hermans fera l'impasse sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche et reprendra la compétition aux Strade Bianche le 2 mars.

"J'ai choisi une autre approche que l'an passé et j'irai plus tard en altitude. Une approche qui me convient mieux, selon moi, pour les Ardennaises", a expliqué Hermans. En 2022, il avait terminé deuxième de Liège-Bastogne-Liège.