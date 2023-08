Le Colombien Adrian Bustamante s'offre la première victoire de sa carrière professionnelle

Le Colombien Adrian Bustamante a remporté la 8e étape du Tour du Portugal (2.1), courue sur 146,7 kilomètres entre Boticas et Fafe. Le coureur Kelly/Simoldes/UDO a devancé le duo espagnol d'Euskaltel-Euskadi de Mikel Iturria et Luis Angel Maté. Le Suisse Colin Stüssi (Vorarlberg) est toujours en tête du classement général.

Stüssi, qui a fait la différence jeudi pour prendre le contrôle de la course, compte 28 secondes d'avance sur le Russe Artem Nych (Glassdrive/Q8/Anicolor), dans le même temps que Luis Angel Maté, âgé de 39 ans et qui a couru pas moins de 17 grands tours.

Après la montée de Casa do Penedo (1,7 km à 6,9%) à une vingtaine de kilomètres du terme et le secteur de route non aspahltée qui l'a suivie, Bustamante s'est montré le plus rapide à l'issue de la descente vers l'arrivée, pour remporter le premier succès de sa carrière dans un sprint réduit.