Le Colombien Santiago Buitrago gagne la 4e étape, Luke Plapp leader

Le Colombien Santiago Buitrago (Barhain-Victorious) a remporté la 4e étape de Paris-Nice (World Tour) disputée sur 183 km entre Chalon-sur-Saône et le sommet du Mont Brouilly mercredi.

Après l'épreuve contre le chrono par équipes dominée par UAE Emirates, la journée a été marquée par l'échappée de Jasper De Buyst (Lotto Dstny) en compagnie du Suisse Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), l'Italien Christian Scaroni (Astana Qazaqstan) et le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

Les 20 derniers kilomètres avec le Col du Fût d'Avenas-Les Chappes (cat.1) et la seconde montée du Mont Brouilly (cat.2, 3km/7,6%) - qui n'a laissé que Christian Scaroni devant - ont rythmé le final de l'étape. L'Italien a été repris ensuite à un peu plus de 20 km du but.

Remco Evenepoel a pris six secondes de bonifications avant que Luke Plapp et Santiago Buitrago ne tentent le coup dans le Col du Fût d'Avenas. Le duo comptera une quarantaine de secondes d'avance au pied du Mont Brouilly. Ce sera suffisant pour se jouer la victoire.