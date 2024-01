Le cycliste américain Joe Dombrowski prend sa retraite

Joe Dombrowski a annoncé mardi soir qu'il mettait un terme à sa carrière de cycliste professionnel, après n'avoir trouvé aucune équipe pour l'engager cette saison. "Après 11 années professionnelles et 14 Grands Tours, je me considère chanceux d'avoir pu vivre ce voyage incroyable, mon rêve d'enfant", a écrit l'ancien coureur américain de 32 ans sur les réseaux sociaux.

Dombrowski est devenu professionnel avec l'équipe Sky en 2013. Après deux ans dans l'écurie de Dave Brailsford, il a migré chez Cannondale en 2015. Parti de l'équipe devenue EF Education First au bout de cinq ans de bons et loyaux services, il a roulé deux saisons chez UAE Team Emirates (2020-2021) et deux autres chez Astana (2022-2023). Joe Dombrowski a couru pour la dernière fois de sa carrière professionnelle au Tour d'Espagne, l'année dernière.

L'Américain a remporté 4 victoires au cours de sa carrière, la plus prestigieuse et plus récente étant la 4e étape du Tour d'Italie 2021. Il a couru 14 Grands Tours au total, dont 8 Giro consécutifs de 2016 à 2023, souvent comme lieutenant. Dombrowski avait terminé 12e du Giro 2019.