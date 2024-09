Le Danemark accueillera l'édition 2029 des Championnats du monde sur route

Copenhague avait accueilli la toute première édition des Mondiaux de cyclisme en 1921. Le Danemark accueillera les courses irisées pour la septième fois. La dernière visite dans le pays scandinave remonte à 2011, avec une victoire au sprint de Mark Cavendish.

Lors du congrès de l'UCI, organisé vendredi en marge des Mondiaux sur route de Zurich, les hôtes de seize éditions des Mondiaux, dans différentes disciplines, ont été désignés. La Belgique a récolté trois Mondiaux: ceux de BMX à Heusden-Zolder en 2029 ainsi que ceux de cyclocross et sur route en 2030, respectivement à Namur et Bruxelles, dans le cadre du bicentenaire de la Belgique. Les prochaines éditions sur route auront lieu à Kigali (Rwanda) en 2025, à Montréal (Canada) en 2026, en Haute-Savoie (France) en 2027 et à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) en 2028.