Le Danois Theodor Storm passe pro chez INEOS Grenadiers

Theodor Storm a notamment terminé cette année 5e des Mondiaux juniors, 3e de Paris-Roubaix Juniors, 4e du Trofeo Paganessi et 7e de la Course de la Paix et a remporté cinq courses chez les juniors.

En octobre, INEOS Grenadiers avait déjà mis sous contrat un autre cador du peloton juniors, l'Américain AJ Augsut, lui aussi âgé de 18 ans.