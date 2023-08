Le débutant Uijtdebroeks vise un bon classement: "J'ai un rôle libre"

Un des coureurs avec le plus large sourire jeudi soir, lors de la présentation des équipes du Tour d'Espagne, à Barcelone, était le débutant dans un Grand Tour Cian Uijtdebroeks. Le Belge de BORA-hansgrohe, 20 ans, espère un bon classement dans cette Vuelta.

"C'est très spécial", a savouré Uijtdebroeks. "Ces dernières semaines, j'étais dans la routine. On passe d'une chose à l'autre, d'un stage à l'autre. Je ne me rendais pas encore complètement compte, mais tout à l'heure, dans le bus en chemin vers la présentation, j'ai réalisé: 'c'est la Vuelta ici'. Un Grand Tour. Pas le Tour de Suisse ou de Catalogne ou un autre. Cela fait quelque chose. Cela fait battre ton cœur un peu plus vite. Je trouve formidable de pouvoir vivre cela."

Cette saison, Uijtdebroeks a terminé dans le top-10 des Tours de Catalogne, Romandie et Suisse, mais il n'a plus couru ces deux derniers mois. Au sein de l'équipe allemande, le jeune Belge recevra la liberté de se découvrir comme coureur de classement. "J'ai un rôle assez libre. Je peux viser le classement, si je le veux. Bien sûr, c'est très difficile à dire, car je n'ai jamais disputé un Grand Tour. Nous avons aussi Aleksandr Vlasov pour le général. Et à côté de cela, j'ai un peu la possibilité de faire mon truc. Sans une pression énorme. Si ça ne marche pas, ce sera ainsi."