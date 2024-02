Le départ du 108e 'Ronde' messieurs donné à Anvers, la course dames partira d'Audenarde

Autre nouveauté, hommes et femmes suivront le même parcours pour arriver au Koppenberg, à 45 km de l'arrivée. "Un choix d'égalité, mais surtout de sécurité", a indiqué Sunderland. "Après la première ascension du Paterberg, les coureurs rouleront en effet sur des routes où il sera beaucoup plus facile d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Le parcours vers le Koppenberg sera plus direct et la descente et le virage serré juste avant la montée seront supprimés".

Les organisateurs ont décidé de modifier la première partie du parcours emprunté en 2022, lorsque le 'Ronde' était parti pour la dernière fois d'Anvers, qui alterne avec Bruges comme ville départ de la course masculine. "Les modifications apportées aux cent premiers kilomètres de course sont liées à la sécurité", a expliqué le directeur de course Scott Sunderland. "Nous avons cherché des routes plus larges afin que le peloton ait suffisamment de place pour rouler."

Ce changement permettra aux voitures de la course féminine de suivre les mêmes déviations que sur la course masculine et aux directeurs sportifs d'assister leurs coureuses jusqu'au pied du Koppenberg, soulignent les organisateurs.

Depuis le Koppenberg, le final sera identique pour les deux courses, avec l'enchaînement traditionnel Mariaborrestraat, Steenbeekdries et Stationsberg avant le Taaienberg. Les coureurs et les coureuses passeront ensuite par le Vieux Kruisberg/Hotond avant le dénouement final et le duo Vieux Quaremont-Paterberg. L'arrivée sera située 13 kilomètres plus loin, sur la Minderbroedersstraat d'Audenarde.

L'arrivée de la course masculine est prévue à 16h29, selon l'horaire le plus rapide, et cella de la course féminine à 17h44.