Le doux goût du bronze pour Marvin Odent après avoir effleuré les médailles à Paris

Aux Jeux Paralympiques de Paris, il y a une vingtaine de jours, Odent (41 ans) avait terminé 4e du chrono (et 6e de la course en ligne). "Cette médaille fait beaucoup de bien", s'est-il donc réjoui en zone mixte après sa performance. "Je suis très satisfait. En raison des circonstances, une place sur le podium n'était pas envisageable aux Jeux, mais c'est désormais chose faite. C'est merveilleux. Cela donne de la confiance pour la suite", a-t-il déclaré les yeux rivés sur la course en ligne de samedi.

Jean-François Deberg (42 ans) a quant à lui terminé 20e du même chrono, à près de 4 minutes et demie du vainqueur. Mais le coureur liégeois n'avait "pas vraiment d'ambition pour le contre-la-montre" et veut surtout marquer le coup samedi. "C'était un bon échauffement pour la course en ligne. Je ne m'en cache pas: je vise le podium. J'ai eu de bonnes sensations aujourd'hui et je peux aborder la journée de samedi sereinement."