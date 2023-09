Le fils de Joseba Beloki passe professionnel chez EF

"Je sais que je suis jeune, vraiment jeune pour être dans le WorldTour, mais j'aurai le temps dans cette équipe de m'améliorer petit à petit. J'y vais m'entraîner pour améliorer mon niveau et travailler pour l'équipe", déclare sur le site de sa future équipe Markel Beloki, qui est champion d'Espagne juniors du contre-la-montre.

Joseba Beloki avait mis un terme à sa carrière en 2007 après qu'il a été cité dans l'affaire Puerto. Il est monté trois fois sur le podium du Tour de France (3e en 2000 et 2001, 2e en 2002) et a fini 3e de la Vuelta en 2002. En 2003, il avait abandonné la Grande Boucle après une grave chute dans la 9e étape vers Gap, et n'a plus retrouvé son niveau par la suite.