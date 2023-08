Le Français Axel Laurance décroche le titre chez les espoirs, Alec Segaert 7e

Le Français Axel Laurance a remporté la course en ligne espoirs des championnats du monde de cyclisme, courue sur 168,4 km entre Loch Lomond et Glasgow samedi en Écosse. Le Portugais Antonion Morgado et le Slovaque Martin Svrcek ont complété le podium. Alec Segaert a terminé 7e et meilleur Belge.