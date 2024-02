Le Français Lenny Martinez s'impose en solitaire en ouverture de la saison italienne

La victoire dans la course inaugurale de la saison routière italienne longue de 202 km s'est jouée sur le circuit local et son Colla Micheri. Cette bosse de 2000m, à 8.2% de dénivelé positif moyen, fut parcourue à quatre reprises dans les 45 derniers kilomètres.

L'échappée du jour ayant été reprise, les UAE Team Emirates lancèrent la bagarre dès la première ascension. L'Italien Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty) passa à l'attaque dans la descente à 40 km du but. Il ne tint que 8 km. Christen secoua le groupe de tête dans la deuxième ascension. Ils furent six à l'accompagner. Ils n'étaient plus que quatre dans la troisième ascension: Martinez, Rafferty, Scaroni et Christen. Vendrame a encore réussi à faire la jonction. Scaroni, puis Martinez ont tout tenté dans la dernière ascension. Christen a presque réussi à s'accrocher, le Français basculant finalement seul dans la descente et filant vers la victoire.

Martinez succède au palmarès un autre Français Nans Peters.