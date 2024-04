Le Français Romain Bardet 2e à Liège et "super content"

"J'ai pensé à 2018 dans le final. J'ai surtout été content de pouvoir sentir le bon coup. Sur cette course j'ai trop souvent été frustré de rater de bonnes occasions. Cette fois-ci, après l'attaque décisive dans la Redoute, il fallait être là dans ce deuxième match et se débarrasser d'un maximum de rivaux. J'avais des frissons dans la Roche-aux-Faucons parce que c'est une côte que j'aime beaucoup. Je savais que ça allait se regarder. A ce moment-là 5 secondes peuvent suffire, il suffit de ne pas craquer mentalement", a commenté encore Romain Bardet au micro des organisateurs. "C'était attendu que Tadej Pogacar attaque dans la Redoute et on a vu à quel point il était fort. Je savais à ce moment-là que j'allais me battre pour le podium. Me retrouver sur le podium entre Pogacar et Van der Poel, ça fera une belle photo que je pourrai encadrer pour mon fiston".

Il termine cependant à 1:39. de Pogacar, soit le plus gros écart sur la Doyenne depuis Bernard Hinault et Hennie Kuiper en 1980.