Le Français Romain Bardet gagne et prend le maillot jaune "à l'instinct"

Romain Bardet a contre-attaqué à 50km du but dans une étape accidentée déjà lourde par les organismes. En cause, les sept ascensions au programme entre Florence et Rimini, sur 206 km, ainsi que la chaleur (avoisinant les 30 degrés). Le Français, 33 ans, pour son dernier Tour de France, s'est retrouvé devant avec son équipier néerlandais Frank van den Broek, dans l'échappée du jour, résistant de toute justesse au retour du peloton.

"Dans le vélo, il y a encore des moments inattendus qui se passent", a confié Romain Bardet aux organisateurs. "C'est sublime. Ne pas faire le général m'enlève une pression énorme. J'étais moi-même. Je ne connaissais pas le parcours, mais je l'ai joué à l'instinct. J'ai vu beaucoup de coureurs souffrir et Frank était devant. Il avait l'air très fort. Je me suis dit, j'y vais. Au pire, je prends 20 minutes et ce n'est pas grave. A la fin, c'était infernal avec le vent de face. On était à 45 à l'heure, mais Frank était vraiment très fort. Cela lui a fait du bien que je le rejoigne. C'est un scénario incroyable. Jamais je ne me serais permis de rêver d'un scénario pareil. Endosser le maillot jaune, cela a toujours été un but de carrière, mais honnêtement, j'en avais fait le deuil. J'étais toujours trop proche pour qu'on me laisse partir. J'avais ciblé l'étape aujourd'hui, je n'ai pas trop réfléchi".