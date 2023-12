Le Giro féminin, désormais organisé par RCS Sport, reliera Brescia à L'Aquila en 8 étapes

Le Tour d'Italie féminin 2024 partira de Brescia le 7 juillet pour arriver à L'Aquila le 14 juillet après 8 étapes et un dénivelé de 12.000m. Le parcours a été présenté mardi à Milan. En 2024, le Giro féminin sera organisé pour la première fois par RCS Sport, qui gère aussi l'épreuve masculine.

La course commencera par un contre-la-montre individuel de 14,6 km à Brescia, en Lombardie. Deux arrivées au sommet sont prévues. La 3e étape arrivera à Toano, en Emilie-Romagne, après une ascension de 11 km à 6 pour cent de moyenne (2e catégorie). La 7e étape sera l'étape reine de ce Giro féminin, avec l'ascension finale du Blockhaus, dans les Abruzzes, une côte de 11,5 km à une moyenne de 8 pour cent (1re catégorie). L'étape finale, toujours dans les Abruzzes, entre Pescara et L'Aquila pourrait encore bousculer le classement, avec l'ascension de Castel del Monte, une côte de première catégorie dont le sommet se trouvera à 45 km de l'arrivée, et une bosse à 4 km de la ligne.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, désormais retraitée, a remporté les deux dernières éditions de la course.