Le Giro, les JO et les Mondiaux de Zürich au menu 2024 de Wout van Aert

Wout van Aert a revu son programme en vue de la saison 2024. Après la période des classiques, il disputera son premier Tour d'Italie. Il fera l'impasse sur le Tour de France. "Le plan est de tout faire pour gagner le plus d'étapes possible au Giro", a expliqué jeudi le coureur belge.

La saison 2024 de Wout van Aert commencera au Tour d'Algarve. Le Belge ne disputera aucune course italienne ni course par étapes. Il enchaînera avec le Circuit Het nieuwsblad, le GP de l'E3, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix avant de mettre le cap sur la préparation en vue du Tour d'Italie. "Je partirai en stage d'altitude au début mars, j'en reviens toujours très fort. L'altitude me permet d'aller chercher les derniers pourcents pour atteindre le sommet de ma forme. Un stage est aussi possible après les classiques pour garder la forme en vue du Giro".